Ucraina, Putin: "Gli attacchi al Nord Stream condotti da uno Stato" | Biden e Sunak: "Più armi, Kiev deve vincere"

La guerra in Ucraina giunge al 385esimo giorno.

Vladimir Putin ha dichiarato che il suo esercito in Ucraina sta lottando per la sopravvivenza dello Stato russo. Ha inoltre detto che ritiene la versione sul coinvolgimento degli attivisti ucraini nell'esplosione del Nord Stream "una totale assurdità: gli attacchi sono stati condotti da uno Stato". Secondo un'inchiesta del Washington Post, le forze ucraine hanno subito perdite significative di uomini e armi dall'inizio della guerra. Mosca: "Apprezziamo gli sforzi per la pace, ma per ora è impossibile".