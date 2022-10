Ucraina, Turchia e Onu: piano di movimento per 14 navi | La Russia sospende l'accordo sul grano

La guerra in Ucraina giunge al 250esimo giorno.

È stata raggiunta un'intesa tra Onu, Turchia e Ucraina, che hanno concordato un piano di movimento per lunedì per 14 navi che si trovano in acque turche. Dopo l'attacco in Crimea, la Russia ha sospeso l'accordo sul grano a tempo indeterminato. Per Kiev le esplosioni nella baia di Sebastopoli sono "un falso pretesto". Zelensky: "Serve una risposta internazionale contro la Russia". Mosca accusa prima la Gran Bretagna e il Canada di avere contribuito alla preparazione dell'attacco con i droni in Crimea.