Ucraina, reporter italiano in ospedale in zona controllata da russi

Mattia Sorbi, il giornalista italiano ferito in Ucraina nei pressi di Kherson, nel sud del Paese, secondo quanto si apprende da fonti locali, è curato in un ospedale della zona controllato dai russi.

Sorbi "sta bene" e la Farnesina sta lavorando "per riportarlo in Italia, in sicurezza, appena possibile", confermano fonti del ministero degli Esteri, spiegando che le autorità italiane sono "in costante contatto".