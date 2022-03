Ucraina, la Russia dichiara una nuova tregua temporanea | Zelensky: "La guerra deve finire" | Usa: "Il Nord Stream 2 è morto"

Quasi tutte le forze russe schierate al confine per l'invasione sono ora entrate in Ucraina e, nonostante la perdita di truppe, veicoli terrestri e aerei nei combattimenti, le forze di Mosca sono intatte per circa il 95%. Lo riferisce il Pentagono. Le colonne russe in avvicinamento a Kiev hanno fatto pochi progressi negli ultimi giorni e "continuiamo a vedere gli sforzi della resistenza ucraina rallentare i russi, in particolare nel nord", ha detto un funzionario del Pentagono. Un altro fattore è che "sembrano ancora essere afflitti da problemi logistici", inclusa la carenza di carburante e cibo.