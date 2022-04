Usa, stop relazioni commerciali con Mosca e stop import di energia | Kiev: 121mila bimbi deportati in Russia

Razzi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, causando almeno 39 morti - fra i quali 4 bambini - e 100 feriti fra le migliaia di civili che aspettavano per essere evacuati. La tv Ukraine 24 denuncia su Telegram che su uno dei missili che hanno colpito la zona della stazione si legge la scritta in russo 'per i bambini'. La tv ucraina pubblica un video in cui si vede il missile, parzialmente distrutto, con la scritta bianca in cirillico. È stato impossibile finora stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.Mosca nega la responsabilità dell'attacco e denuncia

una 'provocazione ucraina': "E' un missile in dotazione all'esercito di Kiev".