Mosca convoca l'ambasciatore italiano ed espelle 24 nostri diplomatici | Farnesina: "Atto ostile" | Erdogan: Svezia e Finlandia estradino trenta terroristi

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato di essere in "intensi contatti" con la Russia e con altri Paesi per fermare l'escalation della fame globale, esacerbata dalla guerra in Ucraina, consentendo l'esportazione di grano immagazzinato nei porti ucraini e garantendo che cibo e fertilizzanti abbiano accesso illimitato ai mercati mondiali. Guterres si è detto fiducioso dopo le discussioni con Mosca, Ucraina, Turchia, Stati Uniti, Unione Europea e altri Paesi chiave.