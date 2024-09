Ucraina, raid russi su Kharkiv: decine di feriti | Nuovo appello di Zelensky anche all'Italia sull'uso delle armi a lungo raggio

La guerra in Ucraina giunge al giorno 936. La Russia ha lanciato un nuovo attacco su Kharkiv, provocando decine di feriti tra i civili, tra cui alcuni bambini. Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo appello all'Occidente, inclusa l'Italia, per ottenere finalmente il permesso di utilizzare i missili a lungo raggio per colpire obiettivi in territorio russo. Mosca ha annunciato che c'è stato uno scambio di prigionieri con Kiev: 103 detenuti per parte sono stati liberati. Gli Stati Uniti temono una nuova escalation e gli attacchi dei russi alle centrali atomiche ucraine.