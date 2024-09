L'Ucraina lancia un nuovo appello all'Occidente sull'utilizzo delle armi in Russia | Usa temono attacchi a centrali nucleari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 935. Mosca ha annunciato che c'è stato uno scambio di prigionieri con Kiev: 103 detenuti per parte sono stati liberati. Zelensky festeggia il ritorno a casa dei suoi uomini. Stati Uniti però temono una nuova escalation e gli attacchi dei russi alle centrali atomiche ucraine. Biden ha incontrato il premier britannico Starmer assicurandogli che "Putin non prevarrà". Kiev lancia un nuovo appello all'Occidente affinché "le permetta di colpire in profondità la Russia" proprio "dove inizia il terrorismo di Mosca".