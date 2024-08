Zelensky: "Continuiamo a spingere la guerra in Kursk" | Patriarca russo Kirill: "Attacco a Belgorod è terrorismo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 921. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che intenzione di Kiev è quella di "continuare a spingere la guerra sul territorio russo". Per il patriarca russo Kirill "l'attacco a Belgorod, da parte delle forze di Kiev, è terrorismo". Zelensky ha destituito Mykola Oleshchuk dalla carica di comandante dell'aeronautica militare del Paese. Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono state uccise e altre 97 sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce: "Siamo con l'Ucraina senza se e senza ma. Abbiamo fornito aiuti militari, politici e umanitari, con ben nove pacchetti di provvedimenti. Ma non siamo in guerra con la Russia".