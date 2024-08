La guerra in Ucraina giunge al giorno 920. Il presidente ucraino Zelensky ha destituito Mykola Oleshchuk dalla carica di comandante dell'aeronautica militare del Paese. Almeno tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise negli attacchi aerei russi sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce: "Siamo con l'Ucraina senza se e senza ma. Abbiamo fornito aiuti militari, politici e umanitari, con ben nove pacchetti di provvedimenti. Ma non siamo in guerra con la Russia". Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto afferma: "Non abbiamo discusso col ministro della Difesa ucraino Umerov di possibili obiettivi in territori russo. Gli ucraini non hanno nulla da contestare all'Italia" sul tema della rimozione delle restrizioni sulle armi. Borrell: "L'Ue addestrerà altri 15mila ucraini entro l'anno". Il governatore di Belgorod: "5 morti dopo raid esercito ucraino".