Ucraina, Tajani: "Situazione di stallo, nessuna avanzata russa" | Mosca avvia la terza fase delle esercitazioni nucleari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 890. In Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri Tajani, "non credo che la Russia stia avendo un'avanzata significativa. E' una fase di stallo". Intanto, come scrive Bloomberg, il primo gruppo di caccia F-16 dagli alleati della Nato è arrivato in Ucraina. Mentre l'aeronautica militare di Kiev ha abbattuto 89 droni e un missile da crociera lanciati dalla Russia, in uno dei più grandi attacchi di droni dall'inizio della guerra di invasione russa, Mosca ha avviato la terza fase delle esercitazioni nucleari.