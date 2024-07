Casa Bianca: "Nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 889. La Casa Bianca sta per annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev per un valore di 1,7 miliardi di dollari. Intanto Zelensky visita i militari nella regione di Kharkiv, da maggio presa di mira da un'offensiva russa. E Putin minaccia di riavviare la produzione di armi nucleari a medio raggio se gli Usa confermeranno di schierare missili in Germania o altrove in Europa. Il presidente ucraino denuncia poi: "In 7 giorni i russi ci hanno lanciato 700 bombe e oltre 100 droni". I fattori decisivi per la pace, dice, saranno il rafforzamento dell'esercito, la pazienza, il sostegno all'Ucraina - in primo luogo degli Stati Uniti - e la pressione diplomatica internazionale sulla Russia.