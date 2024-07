Guerra in Ucraina, Cremlino: "Erdogan non può essere il mediatore"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 862. Secondo Mosca il presidente turco Erdogan non agirà come possibile mediatore nei colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino. In precedenza Erdogan si era rivolto a Putin: "Pronti a gettare le basi per un accordo che ponga fine al conflitto". Intanto la Russia continua ad avvicinarsi alla Cina: le relazioni tra Mosca e Pechino, ha detto Putin incontrando Xi Jinping ad Astana, stanno vivendo "il periodo migliore nella loro storia": Martedì prima visita a Kiev dall'inizio dell'invasione russa del premier ungherese Orban, da lunedì presidente di turno dell'Ue, che ha chiesto "un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di pace". Zelensky ha risposto che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di "una pace giusta". Il segretario alla Difesa americana Austin, intanto, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da 2,3 miliardi di dollari. Zelensky: "Grazie agli Usa".