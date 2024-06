Russia e Corea del Nord, accordo di cooperazione strategica | Putin: "Vanno riviste sanzioni Onu contro Pyongyang"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 848. Visita di Stato del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord, a caccia di armi e munizioni per la guerra contro l'Ucraina. I due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione strategica. Nel vertice bilaterale col leader Kim Jong-un, che considera "un alleato solido contro l'egemonia dell'Occidente", il capo del Cremlino ha detto di apprezzare "il sostegno sistematico e permanente di Pyongyang alla politica russa, anche sulla questione Ucraina". E che Mosca sta combattendo "contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti e dei suoi satelliti contro la Russia". Secondo Putin andrebbero "riviste" le sanzioni contro la Corea del Nord varate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu (dove la Russia siede come membro permanente).