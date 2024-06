"Dobbiamo essere in grado di affrontare una guerra entro il 2029". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, sottolineando che non si debba pensare che Putin si fermerà in Ucraina. "In uno scenario serio abbiamo bisogno di donne e uomini in grado di difendersi e che possano difendere questo Paese. Dobbiamo fare deterrenza per evitare che si arrivi al peggio". Poi ha aggiunto: "Ritengo necessarie nuove forme di servizio militare e presenterà presto delle proposte" anche per quanto riguarda le forme di obbligatorietà.