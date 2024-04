Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 790.

Biden ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky durante il quale gli ha promesso "nuovi aiuti militari importanti". Il presidente ucraino ha quindi precisato che nel colloquio è stato concordata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms. Intanto un raid russo ha colpito e fatto crollare parte della torre della televisione nella città ucraina di Kharkiv. La Polonia, ha affermato il presidente Duda, è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Il premier ungherese Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina". E il capo di Stato maggiore delle forze armate tedesche: "Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra".