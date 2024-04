Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 786.

Dopo l'arresto di due spie russe che programmavano attentati in Germania, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock lancia un monito a Mosca: "Non consentiremo a Putin di portare il suo terrore da noi". Zelensky torna a chiedere ai leader Ue le difese aeree necessarie, il presidente del Consiglio europeo Michel: "Ci sarà una risposta in giorni e settimane, non mesi". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Aiutare Kiev altrimenti Putin non negozierà mai". Kuleba incontra Blinken: "Nuovi aiuti a Kiev sono urgenti". Ma Mosca replica: "Gli aiuti americani non cambieranno la situazione al fronte".