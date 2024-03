Borrell frena l'Ue: "Preparare i cittadini alla guerra? Non bisogna spaventare, non è imminente" | Ucraina, Zelensky: "Scarsa fornitura di munizioni umiliante per l'Ue"

"L'appello rivolto agli europei affinché siano consapevoli delle sfide che ci troviamo ad affrontare è positivo, ma non dobbiamo nemmeno esagerare. La guerra non è imminente. Ho sentito alcune voci dire: 'La guerra è imminente'. Ebbene, grazie a Dio, la guerra non è imminente. Viviamo in pace. Sosteniamo l'Ucraina. Non facciamo parte di questa guerra, sosteniamo semplicemente l'Ucraina. E dobbiamo prepararci per il futuro, aumentare le nostre capacità di difesa, aumentando le capacità di difesa della nostra industria". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio europeo.