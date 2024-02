Ue, Michel: "Raggiunto accordo unanime sui fondi all'Ucraina" | Kiev: "I russi hanno bombardato un ospedale nel Kharkiv, ci sono feriti"

"Non ci sono problemi con la cosiddetta 'Ukraine fatigue', ora abbiamo la 'Orban fatigue' qui a Bruxelles. Ci sono molti aspetti da risolvere. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è di rafforzare la nostra unità sull'Ucraina contro la Russia e la sua politica aggressiva". Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, arrivando al vertice dei leader europei. "Non posso accettare questo gioco strano ed egoista di Orban, non c'è spazio per compromessi sullo Stato di diritto né sull'Ucraina", ha aggiunto.