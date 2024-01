Ucraina, la Nato aiuterà a comprare fino a mille missili Patriot

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 680.

La Nato ha annunciato che aiuterà ad acquistare fino a mille missili Patriot in modo che gli alleati possano proteggere meglio il loro territorio mentre la Russia sta intensificando il suo attacco aereo contro l'Ucraina. Zelensky ritiene che nel 2024 la Crimea e il Mar Nero diventeranno "il centro di gravità" della guerra e fa sapere che in 5 giorni l'Ucraina è stata attaccata con 500 tra droni e missili russi. Poi afferma: "La Russia non sta vincendo la guerra". E ancora: "Mosca risponderà per ogni vita portata via". Putin intanto definisce "scioccanti nella loro crudeltà e cinismo" gli attentati in Iran.