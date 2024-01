Iran, esplosioni alla tomba di Soleimani: "95 morti" | Casa Bianca: "Non sappiamo chi è stato" | Nasrallah accusa Israele per l'uccisione di Al Arouri a Beirut: conferme dalla Difesa Usa

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

La guerra in Medioriente giunge al giorno 90.

Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, accusa: "L'uccisione del numero due di Hamas in Libano Al Arouri è una palese aggressione israeliana". E da fonti della Difesa americano c'è la conferma: "Il raid è stato condotto da Israele". La tensione in Medioriente è altissima, dopo che in Iran due bombe fatte esplodere presso la tomba del generale pasdaran Soleimani, a Kerman, hanno provocato almeno 95 morti (secondo l'ultimo bilancio ufficiale, rivisto al ribasso). La Casa Bianca: "Non sappiamo chi è stato". Ma Teheran: "Usa e Israele responsabili delle esplosioni". Intanto l'Egitto congela il suo ruolo di mediatore tra Israele e Hamas nei negoziati sugli ostaggi.