Kiev, l'aviazione ucraina: "Missili russi sulla capitale e Kharkiv"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 679.

Volodymyr Zelensky ritiene che nel 2024 la Crimea e il Mar Nero diventeranno "il centro di gravità" della guerra. Il presidente ucraino afferma: "La Russia non sta vincendo la guerra". E ancora: "Mosca risponderà per ogni vita portata via". Putin intanto parla ai soldati e dice: "L'Ucraina sta finendo le attrezzature militari. Noi aumenteremo la produzione, intensificheremo gli attacchi e li spazzeremo via. Il nemico sta implodendo". E ancora: "Sì a finire la guerra alle nostre condizioni". Intanto l'aviazione ucraina lancia l'allarme: "Missili russi su Kiev e Kharkiv, restate nei rifugi". Zelensky: 4 morti e 92 feriti negli attacchi russi.