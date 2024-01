Hezbollah: "L'uccisione di Al Arouri non resterà impunita" | "Numero due" di Hamas morto in raid di Israele a Beirut

La guerra in Medioriente giunge al giorno 89.

In un raid sferrato contro una roccaforte di Hezbollah a Beirut, in Libano, l'esercito israeliano ha ucciso il numero due di Hamas, Saleh Al Arouri. Il movimento fondamentalista conferma "l'assassinio" spiegando che il leader è stato ucciso in un "vile attacco sionista". Fonti arabe: "Ora stop ai negoziati dopo la sua morte". Hezbollah: "L'uccisione di Al Arouri non resterà impunita". L'esercito israeliano: "Siamo in stato di allerta elevata". Dura presa di posizione anche da parte della Jihad islamica: "Israele pagherà il prezzo dei suoi crimini", afferma Ahasan Attia, membro dell'ufficio politico del gruppo. L'esercito annuncia che i combattimenti proseguiranno a Gaza per tutto il 2024 dopo che anche Netanyahu aveva detto che la guerra sarebbe proseguita per mesi.