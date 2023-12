Incontro tra Biden e Zelensky alla Casa Bianca: "A Kiev aiuti per 200 milioni di dollari" | Leader ucraino: "Folle pensare che rinunceremo alla nostra sovranità"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 658.

Il presidente Biden incontra Zelensky alla Casa Bianca e annuncia "altri aiuti per 200 milioni di dollari a Kiev". "Nessuno deve dimenticare che per lei essere qui due anni dopo è già un'enorme vittoria", ricorda Biden rivolgendosi al leader ucraino. Zelensky: "Lottiamo per nostra libertà e quella dell'Europa". E aggiunge: "Folle pensare che rinunceremo alla nostra sovranità". Sul fronte militare, tuttavia l'Ucraina ammette: "Le speranze di controffensiva non si sono avverate". Ingresso di Kiev nell'Ue, l'Austria frena. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si oppone alla "procedura rapida" per l'adesione di Ucraina e Moldavia.