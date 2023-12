Kiev, first lady: non voglio che mio marito Zelensky si ricandidi alla presidenza | Kiev: rischiato un incidente nucleare a Zaporizhzhia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 648.

La first lady ucraina, Olena Zelenska, ha confidato di non volere che il marito, Volodymyr Zelensky, si candidi per un nuovo mandato come presidente. Secondo il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata "sull'orlo di un incidente nucleare e radioattivo" a causa di un blackout completo dell'impianto. Vladimir Putin ha firmato un decreto - con effetto immediato - per aumentare il numero dei militari nelle forze armate russe di quasi 170mila persone, pari a circa il 15%.