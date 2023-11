Crimea, l'Ucraina colpisce il cantiere navale di Zaliv | Zelensky: "La guerra in Medio Oriente distrae dalla nostra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 620.

Le forze armate ucraine danneggiano il cantiere navale di Zaliv e il porto di Kerch, in Crimea. Zelensky: "Il conflitto non è in fase di stallo. La guerra in Medio Oriente sta distogliendo l'attenzione dall'Ucraina". Ursula von der Leyen si reca in visita a Kiev: "Sono qui per parlare dell'ingresso dell'Ucraina alla Ue. Siamo pronti a riconoscere i progressi di Kiev verso l'adesione". Poi annuncia: "Pronto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia". Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 425 milioni di dollari. "La Russia sta gradualmente perdendo il controllo del Mar Nero", afferma Zelensky, che nominato un nuovo comandante delle Forze per le operazioni speciali.