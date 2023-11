Ucraina, Zelensky: decisione su adesione Ue potrebbe essere presa quest'anno | Mosca intensifica gli attacchi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 617.

L'Ue valuta altre sanzioni alla Russia per circa 5 miliardi di euro di scambi commerciali. Il Segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin, avverte: "Senza l'aiuto degli Stati Uniti, Putin vincerà la guerra". Il presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenko invoca i negoziati di pace: "Situazione di grave stallo, dobbiamo trovare un accordo". Intanto il Cremlino intensifica l'intensità dei suoi attacchi: secondo Kiev, mai così tanti in un giorno dall'inizio dell'anno. Il ministero degli Interni ucraino ha riferito che le truppe russe hanno bombardato 118 villaggi in 10 regioni, provocando morti e feriti.