Daghestan: la repubblica caucasica della Federazione Russa a maggioranza musulmana

Un Paese legato alla religione

Il Darghestan fu sede di una repubblica controrivoluzionaria intorno al 1917, ma dopo essere stato rioccupata dai bolscevichi, divenne repubblica autonoma dell'URSS. In seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica del 1991, ha accettato di mantenere i rapporti con Mosca e di entrare a fare parte della Federazione russa, pur entrando spesso in contrasto con le autorità moscovite. Il Daghestan registra i livelli più alti di povertà, corruzione, disoccupazione e criminalità di tutta la Federazione, non essendo economicamente autonomo. La Regione è quali del tutto mantenuta da Mosca, infatti circa l’80% del proprio budget è costituito da sussidi federali.