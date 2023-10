L'Ue verso nuove sanzioni alla Russia, nel mirino 5 miliardi di euro di scambi | Ucraina: "Mosca ha perso 300mila militari da febbraio 2022"

La Russia non ha inviato nuove unità in Bielorussia dopo la rotazione del personale e la situazione al confine "è pienamente sotto controllo". Lo riferisce il portavoce delle guardie di frontiera della Bielorussia, Andriy Demchenko, come riferito da Ukrinform. "La situazione al confine con la Bielorussia è pienamente sotto controllo. Non registriamo movimenti di personale o attrezzature vicino al nostro confine", ha aggiunto.