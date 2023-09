Ucraina, Zelensky: "Putin è un bugiardo, con lui impossibile un negoziato" | Usa verso l'invio di missili a lungo raggio Atacms

La Cia, che sta cercando di reclutare più cittadini russi come spie, ha pubblicato un video rivolto ai funzionari di Mosca con un appello a "dire la verità su un sistema che è afflitto da adulatori bugiardi". Il direttore dell'agenzia americana William Burns ha affermato a luglio che il malcontento tra alcuni russi per la guerra in Ucraina stava creando una rara opportunità per reclutare spie e che la Cia non se la stava lasciando sfuggire. L'agenzia ha pubblicato sui social media il video in russo intitolato "Perché ho contattato la Cia? Da solo", in cui si vede una persona che sembra un funzionario russo camminare nella neve in quella che sembra una città della Federazione.