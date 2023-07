Biden: "Valuterò missili a più lungo raggio per Kiev" | Stoltenberg: "L'Ucraina mai così vicina alla Nato"

Fotogallery - Los Angeles: dopo 50 anni torna in libertà Leslie Van Houten, l'angelo della morte di Charles Manson

La guerra in Ucraina giunge al giorno 505.

Durante il vertice Nato di Vilnius, il segretario Stoltenberg, incontrando Zelensky, afferma: "L'Ucraina è vicina alla Nato come mai prima d'ora". L'annuncio di Biden: "Valuterò missili a più lungo raggio per Kiev". Il presidente ucraino: "Pronti a entrare dopo la guerra". Meloni: Senza l'unità dell'Alleanza atlantica, nessuno è al sicuro". Secondo il ministro degli Esteri Tajani, l'adesione dell'Ucraina alla Nato "di fatto c'è". Non si fatta attendere la risposta di Mosca. Lavrov: "La Nato è tornata agli schemi da Guerra Fredda".