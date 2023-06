Ribellione Wagner, media: "Arrestato il generale russo Surovikin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 491.

Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato. Lo riferisce il Moscow Times, secondo cui Surovikin avrebbe scelto di stare con Prigozhin durante la rivolta del gruppo Wagner. Secondo il Wall Street Journal, "il capo dei mercenari voleva catturare i leader militari russi". Sul fronte diplomatico, il cardinale Zuppi è a Mosca per "trovare vie per raggiungere una giusta pace". Il Cremlino apprezza: "Bene le iniziative del Papa", ma Kiev frena: "Non ci serve la mediazione del Vaticano". Raid russo su un ristorante a Kramatorsk, nel Donetsk: almeno 11 morti, tra cui due gemelle di 13 anni. Zelensky: "Massima punizione per la talpa dei russi" responsabile del massacro. La Russia replica: "Colpito un commando militare".