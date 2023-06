La guerra in Ucraina giunge al giorno 487.

Dopo essersi ribellata, la brigata Wagner ha fermato la sua avanzata a 200 chilometri da Mosca. "Torniamo indietro per non spargere sangue", ha spiegato il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin. Prima dell'annuncio, sono state ore di grande tensione nella capitale russa: in molti sono scappati e si è registrata una massiccia evacuazione degli edifici pubblici. Putin aveva dichiarato: "Pugnalati alle spalle". Ma poi la ribellione è rientrata. Il capo del gruppo andrà in Bielorussia, e le accuse contro di lui e contro i suoi mercenari verranno ritirate, ha quindi annunciato il Cremlino: cloro che lo vorranno, potranno firmare contratti con il ministero della Difesa russo, a patto che non abbiamo preso parte al tentativo di insurrezione. Sempre il Cremlino ha reso noto che Putin "è riconoscente a Lukashenko" per la sua mediazione. Governatore: "Combattenti Wagner hanno lasciato Rostov".