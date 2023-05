La Danimarca addestrerà i piloti ucraini per gli F-16 | | Kiev: "Proviamo il contrattacco a Bakhmut"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 451.

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F-16 all'Ucraina. E la Danimarca ha annunciato che addestrerà i piloti ucraini per questi caccia. Secondo Mosca un deposito di munizioni all’uranio impoverito arrivate dall'Occidente è stato distrutto, e ora una "nube radioattiva" si muove verso l'Europa. Ma l'Aiea smentisce: nessuna emergenza. Kiev dice che sta tentando il contrattacco dopo aver ripreso l’iniziativa a Bakhmut e il G7 esorta la Russia a ritirare subito le sue trupp. G7: "Ulteriori sanzioni a Russia, morirà per fame tech: si colpiranno petrolio, diamanti e filiali banche in Paesi terzi".