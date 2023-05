Fotogallery - Lite tra vicini degenera in strage in Texas

La guerra in Ucraina giunge al giorno 435.

Secondo l'agenzia Ria Novosti, l'Ucraina ha provato nella notte a colpire la residenza del presidente russo al Cremlino con velivoli senza pilota. Il presidente Putin non era presente al momento dell'attacco. Mosca parla di un attentato terroristico e annuncia che adotterà misure di ritorsione. I droni sono stati distrutti. "Dopo l'attacco terroristico non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di Zelensky", minaccia il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. La replica di Zelensky: "Noi non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale". Il Pentagono annuncia nuovi aiuti militari per 300 milioni di dollari. Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia. Nella regione è stato dichiarato un allarme aereo.