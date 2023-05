Il piano Ue per aumentare la capacità di produzione "ad almeno un milione all'anno" è pronto e "mercoledì" sarà proposto alla riunione settimanale dei commissari Ue. Lo annuncia il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton in conferenza stampa a Stoccolma. "Spero che verrà adottato per garantire che saremo in grado di dare all'industria della difesa ciò di cui ha bisogno per rafforzare la produzione di munizioni" e aiutare Kiev, ha evidenziato Breton. "Abbiamo individuato 11 Paesi con una forte industria della difesa" e "15 aziende" del settore che possono contribuire a centrare l'obiettivo, ha aggiunto.