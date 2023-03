Ucraina, Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione | Zelensky: "Valutare cambio nome della Russia in Moscovia"

La guerra in Ucraina giunge al 382esimo giorno: la Russia, secondo Kiev, ha bombardato il Paese oltre 40.500 volte dall'inizio dell'invasione.

Secondo Zelensky, "sconfiggere Mosca sul campo di battaglia in Ucraina significa non combattere da nessun'altra parte in Europa e lungo i confini russi". Poi, sostiene, bisogna "valutare il cambio di nome della Russia in 'Moscovia'". Per il Cremlino "è chiaro che la responsabilità di questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington". Secondo il Financial Times, l'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, "ma non è ancora operativo". Kiev: "Danni ambientali per 50 miliardi di euro".