Ucraina, Putin: "Siamo pronti a negoziare", ma Kiev smentisce: "Non è vero" | Russia: "Gasdotto Yamal può rifornire Europa"

La guerra in Ucraina giunge al 306esimo giorno e non si ferma nemmeno nel giorno di Natale.

In tutto il Paese, Kiev compresa, è risuonato per due volte l'allarme aereo. Nuovi bombardamenti russi nella regione di Kherson hanno provocato almeno 16 morti e diversi feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Congresso americano per altri 45 miliardi di dollari di aiuti stanziati al suo Paese. Secondo le forze armate di Kiev la Russia ha aumentato il numero di truppe, armi e attrezzature militari che vengono trasferite in prima linea in Ucraina tramite ferrovia. Vladimir Putin afferma: "Siamo pronti a negoziare", ma Kiev lo smentisce: "Non è vero". Il vicepremier russo Novak afferma di essere pronto a far riaprire il gasdotto Yamal verso l'Europa.