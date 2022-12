Ucraina, Zelensky oggi a Washington per incontrare Biden e parlare al Congresso

La guerra in Ucraina giunge al 301esimo giorno.

Volodymyr Zelensky vola a Washington per incontrare il presidente americano Joe Biden in quello che è il primo viaggio all'estero dall'inizio dell'invasione russa. Alla Casa Bianca, anticipa la Cnn, i due presidenti si vedranno "per discutere del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot". Il leader ucraino interverrà anche al Congresso Usa per ringraziare dei miliardi di aiuti ricevuti ma anche per chiedere nuovi fondi e altre armi. Due giornalisti italiani denunciano di essere stati attaccati "intenzionalmente" dai russi a Kherson.