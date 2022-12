Ucraina, la Commissione Ue lancia una campagna di solidarietà per donare autobus per riportare i bimbi a scuola

In Ucraina, le bombe hanno danneggiato o distrutto oltre 2.800 scuole.

Si stima che 5,7 milioni di bambini in età scolare siano stati colpiti dall'aggressione della Russia. Gli istituti ancora agibili hanno accolto alunni da lontano. Ma per molti piccoli studenti, ciò comporta affrontare un lungo e a volte pericoloso viaggio. Per questo, la Commissione europea ha donato 14 milioni di euro per procurare scuolabus cosicché i bambini possano andare e tornare da scuola in sicurezza e ha lanciato una campagna di solidarietà affinché enti pubblici e privati possano contribuire e donare a loro volta autobus.