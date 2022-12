Green Deal, lo spot di Commissione europea e UEFA per promuovere il risparmio energetico

L'annuncio viene trasmesso in tutta Europa e in altri Paesi e raggiunge potenzialmente oltre 35 milioni di tifosi di calcio per partita nella sola Unione.

I tifosi lo vedono durante la Champions League UEFA maschile e femminile, l'Europa League e altre grandi competizioni. Il video viene trasmesso anche negli stadi durante le partite, quando annunci pubblicitari a bordo campo promuovono il Green Deal europeo.

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha scatenato una crisi energetica avvertita in Europa e nel mondo. I prossimi inverni saranno difficili, ma abbiamo ciò che serve per affrontare questa sfida. Gesti semplici, come quelli che vediamo nel video, possono fare una grande differenza: se tutti abbassiamo il riscaldamento di 1°C, possiamo risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas. Il risparmio energetico è importantissimo anche nella lotta contro la crisi climatica. Alla fine è necessario uno sforzo collettivo: se tutti contribuiamo, affronteremo i prossimi inverni e saremo pronti per un futuro più verde. Risparmiare energia è una grande tattica: dannosa per Putin, buona per il clima", ha dichiarato Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo.