Arriva "Next - Generazione Europa", il nuovo programma di Tgcom24 sul ruolo e i valori dell'Ue

Uno speciale online, 16 appuntamenti all'interno di Studio Aperto Mag e quattro puntate sul canale 51 per parlare del ruolo e dei valori dell'Unione europea. Un viaggio di due anni che approfondirà le attività e il funzionamento dell'Ue per capire come si riflettono sulle nostre vite e le priorità della Commissione Ue: dall'istruzione e occupazione giovanile al NextGenerationEU fino al Green Deal e alla transizione digitale.

Gli appuntamenti - Il progetto multimediale si articola in due anni: 2022-2023 e 2023-2024. In ciascuno di questi periodi, andranno in onda otto appuntamenti all'interno di Studio Aperto MAG - il magazine quotidiano del telegiornale di Italia 1 dedicato all'approfondimento di tematiche in onda dopo l'edizione serale delle 18.30 di Studio Aperto -, che dureranno 10 minuti e verteranno sui temi prioritari dell'agenda europea (giovani, lavoro, formazione, transizione ecologica e digitale), nonché due sul canale 51 della durata di 25 minuti dedicati al progetto, per un totale di 20 appuntamenti. Tutte le puntate saranno disponibili sul web, nello speciale online dedicato, e sui social di Tgcom24.

Il primo appuntamento televisivo sul canale 51 è fissato per giovedì 15 dicembre alle ore 10.30 circa.