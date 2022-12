Ucraina, nuovi attacchi russi nella regione di Kherson: decine di morti | Zelensky ringrazia il Congresso Usa per altri 45 miliardi di aiuti

La guerra in Ucraina giunge al 305esimo giorno.

Nuovi bombardamenti russi nella regione di Kherson hanno provocato almeno 58 morti e 58 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Congresso americano per altri 45 miliardi di dollari di aiuti stanziati al suo Paese. Zelensky si è anche rivolto ai russi in russo e li ha avvertiti che il "terrore degli occupanti non rimarrà senza risposta". Secondo le forze armate di Kiev la Russia ha aumentato il numero di truppe, armi e attrezzature militari che vengono trasferite in prima linea in Ucraina tramite ferrovia.