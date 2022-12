Ucraina: "Pronti a tutto se la Russia continua a bombardarci" | Zelensky: "Ore difficili a Odessa, 1,5 milioni senza luce"

L'Ucraina "è capace di tutto se la Russia continua il suo terrore missilistico". Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov. "Siamo capaci di tutto. Dopotutto, non chiederemo a nessuno nulla che riguardi i nostri interessi, dove dobbiamo sconfiggere il nemico. Non chiederemo a nessuno come dovremmo distruggere il nemico. Non possiamo non rispondere all'aggressore che invade costantemente il nostro territorio".