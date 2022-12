Putin: "Un accordo sull'Ucraina è inevitabile" | Usa: "Iran e Russia sono alleati militari"

La guerra in Ucraina è arrivata al 290esimo giorno.

Secondo Putin, "un accordo sull'Ucraina è inevitabile". Il leader del Cremlino afferma, però, che le nazioni occidentali "hanno trasformato l'Ucraina in una colonia e stanno sfruttando i cittadini come carne da macello e testa d'ariete contro la Russia". Gli Usa annunciano nuove sanzioni, mentre i loro diplomatici e loro colleghi russi si sono incontrati a Istanbul. Secondo la Casa Bianca, la "crescente cooperazione militare" tra Russia e Iran si sta trasformando in una "partnership militare" che costituisce una minaccia non solo per l'Ucraina, ma "per tutta la regione" mediorientale.