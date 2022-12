Putin: "Mosca è pronta a difendersi con ogni mezzo" | "Continueremo a colpire le reti energetiche ucraine"

La guerra in Ucraina è arrivata al 289esimo giorno.

L'esercito russo ha lanciato più di mille missili e razzi in diversi attacchi contro le strutture energetiche ucraine. Vladimir Putin afferma di "vedere crescere la minaccia nucleare", anche se sottolinea che Mosca "considera le armi nucleari uno strumento di difesa". Gli Usa replicano: "Irresponsabile evocare la minaccia nucleare" Bombardamenti russi in città del Donetsk: 8 morti. Borrell avvisa: "Con le nuove sanzioni colpiamo duro la Difesa russa". Papa Francesco: "In Ucraina si ripete quanto accaduto nello sterminio degli ebrei". Secondo la Cnn, Kiev ha chiesto agli Stati Uniti munizioni a grappolo, che sono vietate in più di 100 Paesi ma che la Russia continua a usare con devastanti effetti in Ucraina.