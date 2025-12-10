Media: "Trump ha dato a Zelensky alcuni giorni per rispondere alla proposta di pace" | Il leader ucraino in visita a Roma: "Sui negoziati di pace mi fido di Meloni"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.386. Gli inviati Usa hanno concesso a Volodymyr Zelensky alcuni "giorni" per elaborare una risposta al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo scrive il Financial Times citando fonti informate. "Dopo Londra e Bruxelles Zelensky fa tappa a Roma. Il presidente ucraino ha incontrato Papa Leone XIV per un faccia a faccia di mezz'ora a Castel Gandolfo, per poi andare a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: "Sui negoziati di pace mi fido di Meloni", ha detto. Putin: "Il Donbass è territorio russo, è un fatto storico". Per il presidente americano Trump, i leader europei sono "deboli". "Credo - ha detto in un'intervista a Politico - che vogliano essere politicamente corretti. Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare". Secondo il tycoon, inoltre, Zelesnky "dovrà darsi una mossa e iniziare ad accettare le cose" perché si fa così "quando stai perdendo, e lui sta perdendo". Dal suo canto l'Ue ribadisce il sostegno al leader ucraino con von der Leyen che assicura "la proposta europea sugli asset aumenterà il costo della guerra per la Russia". L'asse Washington-Mosca però preoccupa l'Ue: "Non accettiamo interferenze, gli alleati facciano gli alleati", dice il presidente del Consiglio Costa.