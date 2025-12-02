Ucraina, l'ammiraglio Cavo Dragone: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia" | Putin: "Prepararsi per continuare a combattere" | Il Cremlino: "Conquistate Pokrovsk e Volchansk"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.378. La Nato starebbe valutando attacchi preventivi contro la Russia in risposta alla guerra informatica, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte di Mosca. Lo ha detto l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio a guida del comitato militare dell'Alleanza Atlantica. La replica del ministero degli Esteri russo: "È un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà della Nato di continuare a muoversi verso un'escalation". Visitando un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l'inverno. Intanto Macron, in conferenza stampa al fianco di Zelensky all'Eliseo, ha affermato: "Mentre parliamo di pace, la Russia continua a uccidere e distruggere. Questo è un insulto al diritto e un ostacolo alla pace. La Russia non ha dato alcun segnale di volere la pace". Intanto, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv.