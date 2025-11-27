Logo Tgcom24
Kiev: "I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace, vediamo se si fermano"

Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni". Ma il Cremlino frena: "Accordo vicino? Prematuro parlarne"

di Redazione online
27 Nov 2025 - 00:06

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.373. "Ad Abu Dhabi c'è stato un incontro fra la leadership militare e le forze speciali dell'Ucraina e della Russia con gli americani. I russi hanno ricevuto la bozza del piano e la discuteranno a Mosca. Ora si vedrà se saranno pronti a fermare la guerra. Per noi la proposta di Trump è buona per i negoziati". Lo ha dichiarato Mykhail Podoliak, consigliere dell'amministrazione presidenziale ucraina. Le sue parole arrivano dopo il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini a un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. Il Cremlino conferma l'incontro. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrare il prima possibile. Call della coalizione dei Volenterosi. Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo di Mosca che sarebbe intenzionata a respingere il nuovo piano e continuare la guerra almeno fino a Natale. Ma ad Abu Dhabi vanno avanti i negoziati Usa-Russia. Nella notte raid russi su Zaporizhzhia e Kharkiv.

A Kherson, i russi hanno attaccato un'auto con un drone, uccidendo una donna di 34 anni e un bambino di 6 anni. Ferito un uomo di 50 anni. Lo riferisce il capo dell'amministazione militare della regione Oleksandr Prokudin, citato da Ukrainska Pravda. 

