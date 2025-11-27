Kiev: "I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace, vediamo se si fermano"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.373. "Ad Abu Dhabi c'è stato un incontro fra la leadership militare e le forze speciali dell'Ucraina e della Russia con gli americani. I russi hanno ricevuto la bozza del piano e la discuteranno a Mosca. Ora si vedrà se saranno pronti a fermare la guerra. Per noi la proposta di Trump è buona per i negoziati". Lo ha dichiarato Mykhail Podoliak, consigliere dell'amministrazione presidenziale ucraina. Le sue parole arrivano dopo il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini a un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. Il Cremlino conferma l'incontro. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrare il prima possibile. Call della coalizione dei Volenterosi. Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo di Mosca che sarebbe intenzionata a respingere il nuovo piano e continuare la guerra almeno fino a Natale. Ma ad Abu Dhabi vanno avanti i negoziati Usa-Russia. Nella notte raid russi su Zaporizhzhia e Kharkiv.