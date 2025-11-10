Ucraina, allarme aereo in diverse città: attacco con missili ipersonici | A Liegi ancora droni sugli aeroporti: voli bloccati per diversi minuti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.356. Nuovi attacchi russi hanno colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando vaste aree del Paese senza luce e riscaldamento. Kiev riferisce che la capacità di produzione elettrica è scesa "a zero" dopo il lancio di centinaia di droni contro centrali e impianti strategici. A Kharkiv circa 100mila persone sono rimaste senza corrente, acqua e gas. La compagnia elettrica statale ha confermato che si tratta di una delle offensive più gravi dall'inizio della guerra, mentre squadre tecniche lavorano al ripristino delle forniture. Sul piano diplomatico, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è detto pronto a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante le tensioni che avrebbero portato alla cancellazione del vertice Trump-Putin. In Belgio, droni non identificati hanno causato il blocco temporaneo dei voli all'aeroporto di Liegi. Intanto, il premier ungherese Viktor Orban, in visita a Washington, avrebbe ottenuto la rimozione delle sanzioni su petrolio e gas russi in cambio dell'acquisto di armi americane per 700 milioni di dollari.